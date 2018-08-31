Неизвестный в маске ограбил 31 августа автозаправку в Оёке

Иркутский район, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Оёк Иркутского района около пяти часов утра 31 августа неизвестный в маске ограбил автозаправку. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, после совершения преступления злоумышленник сел в автомобиль серого цвета и скрылся в неизвестном направлении. Камера видеонаблюдения зафиксировала его действия . Ведется розыск.

ПРИМЕТЫ:

Мужчина в черной маске, рост 166-170 см., худощавого телосложения. Был одет в темную одежду, на голове белая бейсболка.

Полиция Иркутской области просит всех, кто что-либо знает о случившемся, обратиться в ближайший отдел внутренних дел или позвонить по телефонам: 8 (3952) 21-68-05 или 02, 112 – с мобильного телефона.