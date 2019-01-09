ТЕМЫ
Архив
< Январь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Происшествия
10.01.2019

Нетрезвый сотрудник иркутского автосервиса разбил машину клиентки

Иркутск, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Нетрезвый сотрудник иркутского автосервиса без прав взял машину клиентки «покататься» и разбил ее.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 8 января с заявлением о хищении транспортного средства в дежурную часть отдела полиции обратилась 36-летняя женщина. Потерпевшая сообщила, что накануне оставила свою «Рено Клио» на станции технического обслуживания, расположенной на улице Старокузьмихинская, а когда вернулась, машину там не обнаружила. Прибывшие по указанному адресу оперативники опросили возможных очевидцев, составили ориентировку на розыск угнанного автомобиля и передали ее наружным нарядам полиции.

Спустя пару часов предполагаемый «автоугонщик» был задержан полицейскими. Им оказался 29-летний иркутянин, механик этого СТО. После конфликта с женой он решил прокатиться на иномарке и, не справившись с управлением, врезался в столб на улице Пискунова.

Оказалось, что задержанный вел машину пьяным, кроме того, водительского удостоверения у него никогда не было. В отношении мужчины составлен протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП – управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Сейчас автомобиль передан собственнице, которая искренне поблагодарила правоохранителей за оперативное раскрытие преступления.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске