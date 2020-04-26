«Никто не избивал и не душил»: герой скандального ролика из ИК-15 в Ангарске заявил, что запись была постановочной

Ангарск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Заключённый из ангарской ИК-15, ставший героем попавшего в Сеть видеоролика, на котором он говорит, что сотрудники колонии применяли к нему физическое насилие, заявил, что запись его сделать заставили другие осуждённые. Об этом сообщает пресс-службе уполномоченного по правам человека в Иркутской области.

Омбудсмен Виктор Игнатенко посетил СИЗО-1 в Иркутске, где сейчас содержится часть из тех, кто принимал участие в бунте. Среди них и 32-летний мужчина, который и появился на ролике, облетевшем Сеть. Уполномоченному он рассказал, что пользуется услугами адвоката, который назначен по соглашению с его сестрой. Все следственные действия с ним производятся с участием защитника, жалоб на условия содержания нет. Его родственники знают, где он находится в настоящее время.

– Рассказал и о том, что заключённые заставили его записаться на видеоролик и сказать, что его якобы избивал сотрудник ИК-15. На самом деле, отметил он, его никто не избивал и не душил. Отказаться от записи постановочного видеоролика он не мог, так как ему заключённые угрожали физической расправой в случае отказа. Сожалеет о случившемся, переживает, – отмечается в сообщении уполномоченного.

Другой осуждённый, 41-летний мужчина, также находящийся под следствием по делу о массовых беспорядках в ИК-15, рассказал Виктору Игнатенко, что также пользуется услугами адвоката с начала расследования уголовного дела. Жалоб по содержанию в СИЗО нет. Он сообщил, что чувствует себя нормально и в медицинской помощи не нуждается. Жалеет о случившемся, много думает на эту тему. Родственники мужчины также знают, где он находится в настоящее время.

Виктор Игнатенко провел встречи и с другими осужденными из ИК-15, которые находятся в СИЗО-1. Он подробно опросил осуждённых о произошедшем в ИК-15 бунте, его возможных причинах. Уполномоченного интересовали также вопросы о взаимоотношениях осуждённых между собой и с администрацией колонии, а также об условиях содержания заключённых. Ранее были опрошены заключённые, которые в следственный изолятор не вывозились и продолжают отбывать наказание в ИК-15.

Напомним, в ИК-15 Ангарска, где отбывают наказание осуждённые по тяжким статьям уголовного кодекса в условиях строгого режима, в ночь 10 апреля произошёл бунт и пожар. Ранее Телеинформ подготовил хронику бунта в ИК №15 Ангарска. На сессии Законодательного собрания Иркутской области уполномоченный по правам человека Виктор Игнатенко заявил, что намерен подготовить доклад, в котором изложит своё видении ситуации.

От действий нескольких осужденных пострадал сотрудник учреждения. После этого в колонии начались массовые беспорядки, заключенные подожгли несколько зданий в промзоне. Подавить бунт осуждённых удалось только к утру 11 апреля, для этого были привлечены дополнительные силы и средства. При разборе сгоревших конструкций в ангарской ИК-15 обнаружено тело погибшего осужденного. По словам омбудсмена Иркутской области Виктора Игнатенко, все признаки указывают на то, что это не суицид. По одной из версий, которая сейчас проверяется, его повесили заключенные за то, что он сотрудничал с администрацией. Глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что бунт в ангарской колонии срежиссирован извне. Позже в ГУФСИН по Иркутской области заявили, что заказчики и основные каналы организации бунта в ангарской колонии установлены.

Между тем, правозащитная организация «Русь сидящая» решила направить сообщение по ситуации в ангарской колонии ИК-15 двум специальным докладчикам ООН – по вопросу о внесудебных казнях и по вопросу о пытках. Между тем, не исключено, что беспорядки могли быть организованы «авторитетными» заключёнными для дискредитации администрации колонии. Для родственников осуждённых в ИК-15 Ангарска открыли «горячую линию».