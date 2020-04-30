Обильные дожди вызвали лавину между Бурятией и Приангарьем, дорогу размыло

Иркутская область, Бурятия, 1.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В результате выпадения обильных осадков в северных районах Прибайкалья на автодороге «Усть-Кут-Северобайкальск» зарегистрировано два происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Вечером 30 апреля от диспетчера поселка Гранитный в Бурятии поступило сообщение о том, что в 12 км от населенного пункта в сторону Северобайкальска сошла крупная лавина. Работы по расчистке проведены силами подрядной организации, проезд автотранспорта возможен.

Ночью 1 мая поступило сообщение от начальника противолавинной станции ВСЖД о том, что сработали датчики сигнализации схода лавин в результате выпадения обильных осадков в виде дождя. Уровень осадков за сутки составил 60 мм. Водопропускная система железной дороги и автодороги переполнена. В результате обильного снеготаяния и осадков на ручье Вредный размыло автодорогу и оголило водопропускные трубы. Проезд автотранспорта невозможен. На место размыва автодороги выехала межведомственная оперативная группа.

По предварительной информации, место размыва автодороги находится между 282 и 283 км автомобильной дороги «Усть-Кут-Уоян» в 12 километрах от поселка Кунерма Казачинско-Ленского района. Проезда нет. Забиты две водопропускные трубы длиной по два метра. На место проведения работ выдвинулись три человека и две единицы техники (трал, экскаватор). Проведение работ осложняется погодными условиями.

На участке автодороги со стороны Казачинско-Ленского района и Северобайкальска выставлены посты ГИБДД.