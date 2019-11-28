Облсуд отправил 59-летнего жителя Приангарья на 18 лет в колонию строгого режима за двойное убийство

Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд приговорил местного 59-летнего жителя к 18 годам в колонии строгого режима за убийство двух человек из корыстных побуждений. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как следует из материалов дела, мужчина находился в дружеских и доверительных отношениях с директором предприятия, производственные базы которого располагались в Иркутске и поселке Култук Слюдянского района. Подсудимый представлял интересы бизнесмена. В благодарность за помощь в развитии коммерческой деятельности он получил в пользование от предпринимателя автомобиль, а также неоднократно брал взаймы деньги. На момент убийства он задолжал бизнесмену не менее 2 млн рублей.

Однако предприниматель потребовал вернуть ему деньги и автомобиль, чтобы потратить средства на приобретение в Уфе бордюрного камня. На этой машине мужчина вместе с гостившим у него племянником собирались отправиться за стройматериалами. Подсудимый застрелил обоих из заранее принесенного гладкоствольного охотничьего ружья 12 калибра прямо в планируемый день отъезда.

Преступление произошло на территории производственной базы в Иркутске. От полученных огнестрельных ранений предприниматель и его племянник скончались на месте. Тогда подсудимый сбросил их тела в ров с водой, расположенный неподалеку, а через два дня поручил бульдозеристу засыпать этот ров строительным мусором. Рабочий, не знающий о совершенном преступлении и не подозревающий об истинных намерениях мужчины, выполнил поручение. Тем самым подсудимый скрыл следы совершенного им убийства.