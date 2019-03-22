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24.03.2019

Очередной пожар произошел на территории «Усольехимпрома»

Усолье-Сибирское, 24.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Очередной пожар произошел рано утром 24 марта на территории заброшенной промплощадки «Усольехимпрома».

Как сообщили Телеинформу в ГУ МЧС по Иркутской области, в 5.28 поступило сообщение о возгорании. На место были отправлены две автоцистерны и семь человек личного состава.

Оказалось, что загорелся неэксплуатируемый одноэтажный пристрой к бывшему зданию заводоуправления площадью 64 квадратных метра.

На момент прибытия первого подразделения горел мусор внутри неэксплуатируемого здания и кровля помещения.

Пожар был локализован в 5.41, с открытым огнем справились в 5.44, последствия пожара ликвидировали к восьми утра. В результате возгорания повреждена кровля по всей площади здания, погибших и пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, виновное лицо, ущерб устанавливаются.

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