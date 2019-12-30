Один многоквартирный и три частных жилых дома горели в Иркутской области в ночь на 31 декабря

Иркутская область, 31.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в ночь на 31 декабря зафиксировано семь пожаров. В четырех из них возгорание произошло в жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Два пожара зафиксировано в Тулуне. Информация о возгорании поступила в 00:01, возгорание произошло в одной из квартир четырехквартирного дома. К 00:09 пожар локализовали, а еще через две минуты ликвидировали. Второй инцидент произошел в 03:47 в частном жилом доме. В начале пятого утра возгорание полностью ликвидировали.

Еще один пожар произошел в 01:44 в поселке Сосновые Родники Чунского района, там тоже загорелся частный жилой дом. К 01:56 пожар удалось ликвидировать, на его тушении работали пять человек личного состава и две единицы техники.

В Ангарске в 04:27 зафиксировано возгорание в подъезде многоквартирного дома. Уже к 04:33 спасателям удалось его потушить.

Кроме того, в ночь на 31 декабря в Тайшете сгорел автомобиль, в Иркутске загорелся гараж, а в Черемхово спасатели тушили неэксплуатируемое здание.