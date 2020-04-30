|Происшествия
|04.05.2020
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Один пожар зарегистрирован в лесном фонде на территории Иркутской области 4 мая
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Нижнеудинский район, Качугский район, 04.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Возгорание площадью три гектара, покрытых лесом, обнаружено 4 мая в Нижнеудинском районе. Пожар возник по вине местных жителей на не закрепленной за арендаторами территории.
Накануне, 3 мая, был ликвидирован лесной пожар на площади один гектар в Качугском районе. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, очаг находился на неарендованной территории.