Около 10 жителей Приангарья обманули мошенники, звонившие якобы с официальных номеров банков

Иркутская область, 12.03.2019 (ИА «Телеинформ»), - В марте в полицию Приангарья обратились около 10 клиентов разных банков, деньгами которых завладели «лжебанкиры», звонившие с официальных номеров финансовых организаций. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в этих случаях мошенники использовали современные технические возможности, чтобы замаскировать номера телефонов под те, с которых представители кредитных организаций общаются со своими клиентами. Так, 67-летняя жительница Усть-Илимска рассказала стражам порядка, что неизвестные с помощью обмана завладели ее деньгами в сумме более 25 тысяч рублей. Ей на сотовый телефон позвонил мужчина и представился работником банка. Он сообщил, что неизвестные лица пытались списать с ее карты 20 тысяч рублей. Спустя несколько минут он перезвонил с номера телефона, указанного на карте как телефон службы поддержки банка из-за рубежа. Молодой человек уведомил пенсионерку о том, что ее личный кабинет заблокирован во избежание незаконных списаний. Чтобы войти к потерпевшей в доверие, он назвал несколько цифр ее пластиковой карты. В ответ попросил назвать оставшиеся цифры номера карты и трехзначный код на ее оборотной стороне. Однако, как только женщина сообщила всю требуемую информацию, на ее телефон пришло сообщение о списании денег. Обратившись в банк, пенсионерка узнала, что ее обманули. – В подобных ситуациях злоумышленники стараются расположить к себе собеседника, чтобы в последующем завладеть деньгами со счетов граждан. В беседе они стараются выяснить конфиденциальную информацию платежных карт: полный номер и срок действия, трехзначный числовой код с оборотной стороны, а также одноразовый пароль, который приходит владельцу в смс-сообщении банка. Зачастую им известны персональные данные жертвы, они имитируют речь сотрудников банка и работу колл-центра, – предупреждают правоохранители. Полиция рекомендует при общении с собеседниками, представляющимися сотрудниками банка, сохранять бдительность и ни в коем случае не называть данных своих карт и свои персональные данные. Лучшим выходом будет положить трубку и самому перезвонить в банк по официальному номеру, который указан на платежной карте. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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