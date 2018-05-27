|Происшествия
|28.05.2018
|
Около 20 человек за два дня оштрафовали за нарушение пожарной безопасности в лесах Приангарья
|
Иркутская область, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за 26-27 мая привлекли к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности 28 человек. Из них 19 оштрафованы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, за два выходных дня свыше 560 патрульных групп обошли более девяти тысяч дворов в регионе. Были отмечены такие «традиционные» нарушения, как разведение костров, сжигание мусора и отжиги сухой растительности.
СПРАВКА:
ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram