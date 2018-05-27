Около 20 человек за два дня оштрафовали за нарушение пожарной безопасности в лесах Приангарья

Иркутская область, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за 26-27 мая привлекли к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности 28 человек. Из них 19 оштрафованы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, за два выходных дня свыше 560 патрульных групп обошли более девяти тысяч дворов в регионе. Были отмечены такие «традиционные» нарушения, как разведение костров, сжигание мусора и отжиги сухой растительности. СПРАВКА: Особый противопожарный режим в Иркутской области действует до 15 июня 2018 года.

действует до 15 июня 2018 года. Нарушение требований пожарной безопасности в его условиях влечет наложение административного штрафа – на граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусматривает штраф для граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

О нарушениях правил пожарной безопасности можно сообщить на номер пожарной охраны – 101, или на телефон доверия: 8 (3952) 3-99999. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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