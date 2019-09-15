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16.09.2019

Октябрьский суд Иркутска конфисковал у челночницы из Бурятии незадекларированную партию одежды

Иркутск, Бурятия, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Октябрьский районный суд Иркутска признал уроженку Бурятии виновной в административном правонарушении – она не задекларировала 50 женских платьев, 45 блузок, пять юбок и 13 сумок, привезенных из Китая, и выбрала на таможне аэропорта Иркутска «зеленый» коридор.

Как сообщает пресс-служба суда, вышеуказанные товары согласно российскому законодательству подлежали обязательному декларированию. В итоге у 35-летней женщины конфисковали весь товар – женскую одежду и сумки.

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