Опубликовано видео момента ЧП в иркутском «Комсомолле»

Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - СКР опубликовал на хостинге «Ютуб» видео момент, когда в ТРК «Комсомолл» в Иркутске произошло возгорание, в результате которого пострадали восемь детей.

в ТРК «Комсомолл» 1 июня произошло воспламенение во время проведения химических опытов в научно-развлекательном центре на третьем этаже здания. Пострадали восемь детей, они получили термические ожоги первой и второй степеней. Пятеро госпитализированы, троих отпустили домой.

По сообщению ГУ МЧС по Иркутской области, возгорание потушили до прибытия пожарных. На место инцидента выехали следователи, криминалисты и руководство СУ СКР по Иркутской области. Ведомство возбудило уголовное дело, технический директор научного центра и экскурсоводы задержаны. Ситуацию на контроль взяла детский омбудсмен региона Светлана Семёнова. Администрация Иркутска окажет помощь пострадавшим при пожаре.

Управляющая компания ТРК также выступила с заявлением о том, что окажет поддержку детям и их родителям.

– Управляющая компания ТРК «Кмсомолл» очень сильно обеспокоена произошедшим инцидентом, готова оказать всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим детям и их родителям. Мы оказываем всестороннюю поддержку сотрудникам правоохранительных органов, участвуем в следственных мероприятиях, – отмечается в заявлении, распространённой пресс-службой заведения.

Также в ТРК отмечают, что «Комсомолл» прошёл полную проверку на противопожарную безопасность в конце апреля, все системы исправно работают. Сразу же после инцидента в детском центре из комплекса были эвакуированы все посетители, говорится в заявлении. Однако ГУ МЧС сообщает, что решение эвакуировать людей приняли спасатели.

На момент прибытия первых пожарных подразделений – через три минуты после вызова – системы оповещения в здании не были включены, эвакуация персонала и посетителей не проводилась.

В настоящее время комплекс работает в обычном режиме, кроме зоны на третьем этаже, где расположен детский центр.

– Со своей стороны мы приложим все усилия для того, чтобы подобные случаи в нашем торговом комплексе не повторялись и проведем для этого всю необходимую для этого работу с арендаторами, – говорят в ТРК.

Государственным пожарным надзором инициирована внеплановая проверка в отношении собственника торгово-развлекательного центра и арендаторов, а также должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение эвакуации. В МЧС также заявили, что к инциденту привели грубые нарушения техники безопасности.