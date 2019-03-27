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28.03.2019

Организатора азартных игр в Братске оштрафовали на 300 тысяч рублей

Братск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске вынесли приговор горожанину за незаконную организацию и проведение азартных игр. По решению мирового судьи ему назначен штраф – 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Как было установлено в суде, мужчина с октября по ноябрь 2018 года организовал и незаконно проводил азартные игры вне игорной зоны с использованием автоматов. Подпольный игорный клуб располагался в Братске по ул. Кирова, 27, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

КООРДИНАТЫ:

  • О функционировании игровых залов необходимо сообщать по телефону 02 или телефону доверия Следственного управления: 8 (3952) 20-46-54. Все сообщения будут оперативно проверены.

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