|Происшествия
|28.03.2019
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Организатора азартных игр в Братске оштрафовали на 300 тысяч рублей
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Братск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске вынесли приговор горожанину за незаконную организацию и проведение азартных игр. По решению мирового судьи ему назначен штраф – 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Как было установлено в суде, мужчина с октября по ноябрь 2018 года организовал и незаконно проводил азартные игры вне игорной зоны с использованием автоматов. Подпольный игорный клуб располагался в Братске по ул. Кирова, 27, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
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