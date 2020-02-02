Организатора похищения нефрита из здания судебных приставов в Усолье-Сибирском приговорили к условному сроку

Усолье-Сибирское, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудника УФССП по Иркутской области, выступившего организатором похищения нефрита из здания приставов в Усолье-Сибирском, приговорил к двум с половиной годам условно с испытательным сроком три года. Об этом сообщает пресс-служба Усольского городского суда.

Преступление, напомним, было совершено в 2018 году. Во время процесса было доказано, что 33-летний мужчина склонил своего знакомого к преступлению, передал ему ключи от здания и кабинета, где хранился нефрит, а также сообщил о времени работы сотрудников и сигнализации.

В итоге злоумышленники похитили драгоценный камень общим весом 213 кг 250 грамм. Росимушеству тем самым был нанесён ущерб в сумме 970 тысяч 950 рублей.

На предварительном следствии и в судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступления, раскаялся в содеянном.

Уголовное дело в отношении исполнителя было выделено в отдельное производство. Фигурантом оказался бывший сотрудник ФСИН. Приговором Усольского городского суда в 2019 году он был признан виновным, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.