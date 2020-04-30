Особый противопожарный режим с 1 мая действует на территории всей Иркутской области

Иркутская область, 1.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С 8:00 1 мая в северных районах Иркутской области введен особый противопожарный режим. Теперь он действует на всей территории региона, сообщает пресс-служба губернатора.

Запрещено пользоваться открытым огнем, разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, в том числе на территории населенных пунктов и садоводств. Ограничено нахождение граждан в лесах при третьем и выше классах пожарной опасности. Это же касается въезда в лес автотранспорта, кроме лесопожарной техники.

За сутки 30 апреля в лесном фонде на территории Иркутской области ликвидировано пять пожаров. Из вновь обнаруженных потушено два возгорания: по одному – в Ангарске и Куйтунском районе. Также ликвидировано три ранее зарегистрированных лесных пожара: два – в Качугском районе и один – в Зиминском. Общая площадь потушенных очагов составила 544,5 га, из которых 473,5 га, покрытых лесом.

Локализовать 30 апреля удалось два вновь обнаруженных природных пожара: один – в Ольхонском районе, второй – в Нижнеудинском. Также в локализованном состоянии на утро 1 мая перешло четыре ранее зарегистрированных пожара: по одному – в Качугском, Шелеховском, Усть-Кутском и Братском районах. Их площадь составляет 3238 га, в том числе 2790 га, покрытых лесом.

Действовавшими оставались четыре вновь зарегистрированных возгорания: по одному – в Осинском, Зиминском, Катангском и Тулунском районах. Общая площадь этих очагов – 130,3 га.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, три пожара зарегистрировано на арендованных участках, 12 – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в 12 случаях в 11 районах. Одно возгорание в Ольхонском районе случилось из-за неосторожного обращения с огнем на линейном объекте. Причиной двух пожаров стал переход огня в лес с земель иных категорий.