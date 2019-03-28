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28.03.2019

Остался в силе приговор иркутянину, который умышленно заразил ВИЧ свою партнершу

Иркутск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Приговор иркутянину, который умышленно заразил ВИЧ свою партнершу, остался в силе. Доказано, что инфицированный мужчина знал о своем диагнозе и не предупредил об этом девушку. Иркутский областной суд, где произошло обжалование приговора, посчитал справедливым наказание в виде двух с половиной лет колонии-поселения. Об этом сообщает пресс-служба Центра СПИД.

– Мужчина состоял на учете в Центре СПИД с 1999 года. С потерпевшей они познакомились в 2016 году. Результаты анализов, которые девушка сдавала в 2015 году, за полгода до их первой встречи, показали отсутствие ВИЧ. Проведенная специалистами Центра СПИД детальная экспертиза выявила совпадение генетического материала вируса из организма потерпевшей и обвиняемого на 99,7%, – отмечает пресс-служба медучреждения.

Напомним, осенью 2018 года Октябрьский районный суд Иркутска приговорил иркутянина к двум годам шести месяцам в колонии-поселении за умышленное заражение ВИЧ. Разбирательство длилось более трех лет. Подсудимый свою вину не признал и обжаловал приговор в вышестоящей инстанции.

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