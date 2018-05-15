|Происшествия
|15.05.2018
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Осужденную за коррупцию главврача Баяндаевской ЦРБ трое сотрудников пытались «отмазать» от приговора
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Баяндаевский район, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в отношении трех сотрудников Баяндаевской районной больницы, давших заведомо ложные показания в суде в защиту главврача этой больницы, уличенной в коррупции.
Напомним, женщина была признана виновной в присвоении и растрате 75 тысяч рублей из средств больницы. По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, показания трех сотрудников больницы противоречили материалам уголовного дела, не были соотносимы с другими доказательствами по делу и были вызваны желанием помочь подсудимой избежать уголовной ответственности за совершенные преступления.
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