Осужденную за коррупцию главврача Баяндаевской ЦРБ трое сотрудников пытались «отмазать» от приговора

Баяндаевский район, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в отношении трех сотрудников Баяндаевской районной больницы, давших заведомо ложные показания в суде в защиту главврача этой больницы, уличенной в коррупции.

Напомним, женщина была признана виновной в присвоении и растрате 75 тысяч рублей из средств больницы. По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, показания трех сотрудников больницы противоречили материалам уголовного дела, не были соотносимы с другими доказательствами по делу и были вызваны желанием помочь подсудимой избежать уголовной ответственности за совершенные преступления.