От 11 до 15 лет проведут в местах лишения свободы члены банды наркоторговцев, действовавшей в Ангарске

Ангарск, 19.1.20 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд огласил приговор организованной преступной группе, обвиняемой в распространении наркотиков.

В состав преступной группы входили пять мужчин в возрасте от 28 до 37 лет, двое из которых являлись организаторами преступного бизнеса. Согласно материалам дела, в период с 2016 по 2018 год члены ОПГ распространяли наркотические средства среди наркозависимых жителей Ангарска.

В январе 2017 года организаторы ОПГ были осуждены Октябрьским районным судом Иркутска за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Приговором суда им было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Но даже находясь в местах лишения свободы, они продолжали совершать преступления. Преступная деятельность в дальнейшем была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба Ангарского городского суда, в ходе рассмотрения дела были допрошены более 30 свидетелей, исследованы письменные материалы дела и вещественные доказательства.

Приговором суда все участники организованной преступной группы признаны виновными в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Организаторам ОПГ назначено наказание в виде 15 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Остальные участники группировки проведут в местах лишения свободы от 11 до 12 лет.