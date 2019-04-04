От пожара в школе в Казачинско-Ленском районе пострадали спортзал, пищеблок и три кабинета

Казачинско-Ленский район, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - От пожара в школе в селе Казачинское Казачинско-Ленского района пострадали спортзал, пищеблок и три кабинета.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в половине девятого утра 5 апреля в пожарную охрану. К месту были направлены три пожарно-спасательные расчёта. До их прибытия из здания персоналом были эвакуированы 68 детей. На момент приезда пожарных горела кровля спортзала.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в 11 часов открытое горение в здании средней школы ликвидировано. Огнём повреждены спортзал, пищеблок и три кабинета. Общая площадь пожара около 700 квадратных метров.

На месте пожара работают дознаватели МЧС России. Основная версия возникновения пожара – электротехническая причина. В село Казачинское выехала оперативная группа ГУ МЧС в составе государственных инспекторов по пожарному надзору и экспертов Испытательной пожарной лаборатории МЧС России для установления точной причины и обстоятельств пожара.