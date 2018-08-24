|Происшествия
|26.08.2018
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Пассажиры самолета, приземлившегося на строящуюся ВПП в Улан-Удэ, прибыли в Иркутск
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Иркутск, 26.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Пассажиры самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», по ошибке приземлившегося на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Улан-Удэ, отправились в Иркутск на резервном борту.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя перевозчика.
«Резервный борт только что вылетел с пассажирами в Иркутск», - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что на время ожидания пассажиры были размещены в гостинице и обеспечены питанием, всего их 130 человек.
Ранее сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний», летевший рейсом Москва - Иркутск, из-за тумана был направлен в Улан-Удэ, где ошибочно приземлился на строящуюся полосу аэропорта Байкал. В результате инцидента пострадавших нет.
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