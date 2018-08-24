Пассажиры самолета, приземлившегося на строящуюся ВПП в Улан-Удэ, прибыли в Иркутск

Иркутск, 26.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Пассажиры самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», по ошибке приземлившегося на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Улан-Удэ, отправились в Иркутск на резервном борту.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя перевозчика.

«Резервный борт только что вылетел с пассажирами в Иркутск», - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что на время ожидания пассажиры были размещены в гостинице и обеспечены питанием, всего их 130 человек.

Ранее сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний», летевший рейсом Москва - Иркутск, из-за тумана был направлен в Улан-Удэ, где ошибочно приземлился на строящуюся полосу аэропорта Байкал. В результате инцидента пострадавших нет.