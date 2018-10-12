Пенсионер из Ангарска отдал мошенникам 355 тысяч рублей в надежде на компенсацию за некачественные лекарства

Ангарск, 13.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Накануне в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Ангарскому городскому округу обратился 71-летний местный житель. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенников. Пенсионер рассказал полицейским, что в конце августа ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником юридической компании и сообщил, что ангарчанину полагается денежная компенсация за ранее приобретенные некачественные лекарства. Однако мужчине необходимо было оплатить различные услуги, связанные с оформлением выплаты.



Для мужчины была организована цепочка звонков от разных «должностных лиц», что и заставило его поверить в реальность грядущей компенсации. В течение двух недель мужчина переводил деньги на разные счета, указанные злоумышленниками. Когда же стоимость услуг специалистов, страховки, оформления документов и банковской ячейки достигла 355 тысяч рублей, потерпевший решил обратиться в полицию. Как сообщает пресс-служба полиции, уже установлено, что телефонные номера злоумышленников зарегистрированы в Москве.



Еще один ангарчанин попался на старую уловку мошенников. 29-летний мужчина передал 30 тысяч рублей аферисту за освобождение от уголовной ответственности родственника, попавшего в ДТП. Позже он выяснил, что брат находится в другом регионе и никаких проблем с законом не имеет.



ГУ МВД по Иркутской области призывает граждан не переводить деньги на сомнительные счета по просьбе незнакомцев. Помните, что если для получения компенсации вас просят заплатить некоторую сумму в качестве налога, комиссии или оплатить прочие услуги, то вас пытаются обмануть. Незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы и ни в коем случае не переводите никаких денег потенциальным мошенникам. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... ангарск

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