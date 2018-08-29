|Происшествия
|29.08.2018
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Пенсионер провёл в лесу Слюдянского района почти четверо суток
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Слюдянский район, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе живым нашли пенсионера, который потерялся при сборе ягод 25 августа. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Как выяснилось, пожилой мужчина вовремя не вернулся в палаточный лагерь, в котором он остановился со своим приятелем. Утром следующего дня после безуспешных ночных поисков его знакомый обратился в полицию.
В результате непрекращающегося розыска заблудившегося пенсионера обнаружили в районе реки Быстрая в 10 километрах от урочища Додогол, расположенного в 45 километрах от райцентра.
Пенсионера госпитализировали, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
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