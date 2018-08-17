|Происшествия
|18.08.2018
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Пенсионер провёл в тайге Шелеховского района почти две недели
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Шелеховский район, 18.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе почти две недели искали 78-летнего пенсионера, который заблудился в лесу при сборе грибов. Пожилого мужчину нашли живым в 20 километрах от посёлка Куйтун Шелеховского района, сообщили в пресс-службе полиции.
Сообщение в дежурную часть поступило от родственников пожилого мужчины ещё 5 августа. Для прочесывания тайги были сформированы поисковые группы из числа сотрудников полиции, поискового-спасательного отряда МЧС и волонтеров.
Привлекались также кинологи с служебно-розыскными собаками. Пенсионера нашли 18 августа. Мужчину эвакуируют, чтобы госпитализировать, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
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