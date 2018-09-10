Пенсионеру из Ангарска дали восемь лет «строгача» за убийство мужчины

Ангарск, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима 63-летнего мужчину, признанного виновным в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде установлено, что в мае 2018 года ангарчанин зарезал посетителя одного из летних кафе. Поводом для убийства стало то, что мужчина помешал ангарчанину распивать спиртные напитки.

Вину в совершении преступления подсудимый не признал, пытался убедить суд, что наёес ножевое ранение потерпевшему, обороняясь от его противоправного поведения. Совокупность свидетельских показаний, исследованных следственных экспериментов и заключения экспертиз убедила суд об отсутствии в его действиях признаков обороны. Он признан виновным в умышленном убийстве.

При назначении наказания суд учел возраст осуждённого, наличие у него инвалидности, сообщили в прокуратуре Иркутской области.