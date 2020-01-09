Пенсионерка из Тайшета проведет семь лет в колонии за торговлю наркотиками

Тайшет, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Тайшетский городской суд вынес приговор в отношении 69-летней жительницы Тайшета. Она признана виновной в торговле наркотиками в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Судом установлено, что в мае 2019 года женщина, находясь в своем доме, за две тысячи рублей продала гражданину, который был участником «проверочной закупки», вещество, содержащее героин в значительном размере. В результате наркотическое средство изъяли из оборота сотрудники ОМВД России по Тайшетскому району.

– Продолжая свою преступную деятельность, в июле 2019 года подсудимая незаконно приобрела героин в крупном размере и хранила его по месту своего жительства, приготовив для последующего сбыта. Вещество изъяли правоохранители во время обыска. Женщина пыталась спрятать наркотики в нижнем белье, а когда полицейские обнаружили вещество, злоумышленница попыталась его уничтожить, вскрыв пакет и рассыпав порошок на следователя и в умывальник, – сообщает пресс-служба ведомства.

Суд с учетом позиции государственного обвинения, престарелого возраста и наличия ряда заболеваний, приговорил подсудимую к лишению свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.