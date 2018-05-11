ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Происшествия
11.05.2018

Пенсионерка из Усольского района набрала кредитов для телевизионных магов

Усольский район, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Полтора миллиона рублей отдала за магические ритуалы жительница Усольского района. Для этого женщина оформила 12 банковских кредитов, сообщает пресс-служба полиции.

Как выяснили полицейские, на протяжении двух последних месяцев 58-летняя пенсионерка смотрела телевизионную передачу, где маги в телефонном режиме общались со зрителями и якобы помогали в успешном разрешении жизненных непростых ситуаций.

Доверившись ведущим этой программы, женщина в надежде, что теперь в ее судьбе наступят позитивные перемены, семейные неурядицы разрешатся, и жизнь наладится, стала переводить деньги на указанный в передаче счёт.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске