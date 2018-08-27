Пенсионеров из Иркутска, пропавших во время сбора грибов, нашли в Бурятии

Бурятия, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Семейную пару пенсионеров, которые 26 августа отправились по Култукскому тракту на машине за грибами и пропали, нашли в посёлке Монды в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Пенсионеров нашли днём 28 августа. Сотрудники Госавтоинспекции при патрулировании поселка Монды обнаружили похожую под описание ориентировки автомашину, в которой находилась пропавшая семейная пара, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, с заявлением в полицию о пропаже жителей посёлка Березовый 27 августа обратилась их дочь. Она сообщила, что её родители, 69-летняя Людмила Михайловна Гринина и 72-летний Александр Прокопьевич Гринин 26 августа рано утром отправились на автомобиле по Култукскому тракту в лес за грибами. На связь они не выходили.

Сотрудники полиции организованы незамедлительные поиски. Поисковые группы обследовали лесной массив, опрашивали возможных свидетелей.