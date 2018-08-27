Перед судом предстанет банда ангарчан, ограбивших магазин и взломавших несколько банкоматов

Ангарск, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Завершено расследование уголовного дела в отношении группы ангарчан, участники которой обвиняются в разбойном нападении на магазин, а также в нескольких попытках кражи денег из банкоматов путем их повреждения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, злоумышленников с поличным задержали в конце 2017 года. В состав группы входили шестеро местных жителей в возрасте от 20 до 32 лет, в том числе 29-летняя девушка, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за угон автомобиля.

При обысках полицейские изъяли обрез двуствольного ружья 16-го калибра, шапки с прорезями для глаз, несколько сотовых телефонов, пневматические пистолеты, две радиостанции, крупную сумму денег, а также два автомобиля. В одной из машин обнаружена мягкая игрушка, которую подозреваемые использовали в качестве маскировки при перевозке оружия.

В ходе расследования полиция установила, что фигуранты причастны еще и к попыткам ограбления банкоматов в Иркутске в октябре и ноябре 2017 года.

На период расследования уголовного дела в отношении четверых участников группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще двое находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.