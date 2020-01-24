Перед судом предстанет черный лесоруб из Осинского района по обвинению в незаконной лесозаготовке и даче взятки

Осинский район, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Перед судом предстанет 28-летний житель села Кутанка Осинского района, который в октябре прошлого года незаконно спилил в лесничестве 46 сосен и две лиственницы, а когда его задержали полицейские, попытался откупиться от них, предложив 15 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, ущерб лесному фонду составил около 100 тысяч рублей. Злоумышленника задержали, когда он перевозил добытые бревна с территории Обусинского лесничества на пилораму в поселок Приморский.

По уголовному делу допрошены сотрудники полиции, сотрудники лесничества, а также ряд других лиц, обладающих сведениями о совершенных преступлениях. Были произведены выемки, а также осмотры места происшествия и изъятых предметов и документов, назначены и проведены судебные экспертизы.