Перед судом предстанет экс-глава одного из поселков Куйтунского района по обвинению в злоупотреблении полномочиями

Куйтунский район, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы одного из муниципальных образований Куйтунского района. Она обвиняется в злоупотреблениеи должностными полномочиями. Теперь женщина предстанет перед судом.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, в ноябре 2018 года обвиняемая, действуя из корыстной заинтересованности, подписала распоряжение о выплате ей страховой пенсии по старости в трехкратном размере оплаты труда за счет средств муниципального образования, бюджет которого является дотационным и дефицитным. При этом чиновница достоверно знала об отсутствии правовых оснований на получение данной выплаты, а также о том, что ее действия негативно скажутся на экономической ситуации МО, повлекут увеличение дефицита бюджета и кредиторской задолженности.

В результате преступных действий женщина неправомерно получила более 90 тысяч рублей, причинив значительный ущерб бюджету муниципального образования.