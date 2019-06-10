Перед судом предстанет врио завхоза сгоревшей школы в Киренском районе, допустивший появление пожара

Киренский район, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Завершено расследование по уголовному делу, возбужденному дознавателями МЧС России 7 декабря 2018 года по факту пожара в здании средней общеобразовательной школы поселка Алексеевск Киренского района, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Напомним, инцидент случился 5 декабря. Как было установлено, исполняющий обязанности заведующего хозяйственной частью школы допустил возникновение и распространение пожара в результате неосторожного обращения с огнем при проведении ремонтных работ. Здание учебного заведения уничтожено огнем на площади более 600 квадратных метров, а материальный ущерб составил около 20 миллионов рублей.

– Мужчина пытался отогреть систему холодного водоснабжения в подвальном помещении школы при помощи паяльной лампы, что уже само по себе является грубейшим нарушением правил пожарной безопасности. В какой-то момент пламя проникло в строительные конструкции в центральной части первого этажа и по пустотам межэтажных деревянных перекрытий стало быстро распространяться на большую площадь, – прокомментировал заместитель начальника ГУ МЧС по Иркутской области Виктор Пашков.

Материалы уголовного дела переданы в суд. Максимальное наказание по статье 168 УК РФ – уничтожение или повреждение имущества по неосторожности – предусматривает до одного года лишения свободы.