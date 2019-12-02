Перед судом предстанет иркутянин за мошенничество с кредитами

Иркутск, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска рассмотрит уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в мошенничестве в сфере кредитования. Он оформил 10 банковских кредитов на вымышленных лиц и присвоил более 800 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, по версии следствия, злоумышленник в одном из магазинов «Эльдорадо» использовал паспорт на имя вымышленного гражданина, сообщив ложные сведения о месте работы и о своих доходах при оформлении кредита. Он заключил кредитный договор с ПАО «Восточный экспресс банк» на 61 тысячу рублей.

По такой же преступной схеме обвиняемый заключил с этим банком еще девять кредитных договоров на несуществующих людей с целью получения материальной выгоды на общую сумму 740 тысяч рублей.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, злоумышленник – 23-летний сотрудник банка – при оформлении фальшивых заявок использовал не только вымышленные паспортные данные, но и обрабатывал фотографии несуществующих клиентов с помощью специальных программ и направлял по электронной почте. При одобрении кредитов он приобретал в магазине дорогостоящие смартфоны, которые впоследствии перепродавал.