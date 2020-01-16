Перед судом предстанет лжесвидетель в Катангском районе

Катангский район, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В отношении 34-летнего жителя села Хамакар Катангского района возбудили уголовное дело за дачу заведомо ложных показаний в суде. Об это сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

По версии следствия, Катангский районный суд осудил жительницу села Хамакар за убийство. При рассмотрении уголовного дела ее сожитель, желая выгородить подсудимую, при допросе в качестве свидетеля дал заведомо ложные показания.

– Суд эти показания расценил критично, они были опровергнуты показаниями иных свидетелей. Кроме того, материалами дела установлено несоответствие этих показаний фактическим обстоятельствам, – поясняют в облпрокуратуре.

Теперь за лжесвидетельство жителя Катангского района будут судить.