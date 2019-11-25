Перед судом предстанут жители Киренска, которые заживо сожгли человека

Киренск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух жителей Киренска, обвиняемых в разбое, убийстве и поджоге. За то, что они ограбили и заживо сожгли человека, им грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Напомним, по версии следствия, в конце ноября 2018 года обвиняемые – парни в возрасте 21 и 22 лет – ехали по городу на «Ладе» и выпивали, в какой-то момент решили украсть иномарку. Обманом они выманили владельца Тойоты Марк-2 из гаража на улицу, где жестоко избили его, а затем нанесли множественные удары битой по голове. Убедившись, что мужчина потерял сознание, молодые люди украли из гаража различное имущество, включая машину, на общую сумму более 230 тысяч рублей.

Они скрылись с места преступления, однако через некоторое время вернулись проверить, жива ли их жертва. Увидев, что потерпевший еще подает признаки жизни, молодые люди подожгли помещение и уехали, в итоге 42-летний житель Киренска скончался на месте.

Известно, что старший из злоумышленников ранее уже был судим за убийство.