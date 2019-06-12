Перед судом Усть-Илимска предстанет рабочий, убивший своего начальника

Усть-Илимск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), – Перед судом предстанет 28-летний уроженец Кыргызстана, обвиняемый в убийстве своего бывшего начальника в Усть-Илимске. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в настоящее время он содержится под стражей.

Напомним, инцидент случился в октябре 2018 года на промплощадке Усть-Илимского ЛПК. По версии следствия, мужчина ночью проник на территорию предприятия, где ранее работал. Своему бывшему начальнику, 24-летнему гражданину КНР, он нанес несколько ударов металлической трубой по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый скрылся, а через несколько дней и вовсе покинул Иркутскую область. Позже его задержали полицейские в Новосибирске после возвращения с родины.