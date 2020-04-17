Первый приговор за распространение фейка о коронавирусе вынесли в Приангарье

Усолье-Сибирское, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вынесен первый приговор за распространение фейковой информации о коронавирусе. Усольский мировой суд оштрафовал местную жительницу на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Административный протокол был составлен по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ – распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений.

Напомним, в конце марта в одном из чатов в соцсетях было обнаружено аудиосообщение о том, что количество зараженных граждан в Иркутске и в Ангарске якобы превысило 35 человек. Автором записи оказалась 20-летняя жительница Усольского района. Студентка дала признательные показания и принесла извинения перед пользователями интернета.