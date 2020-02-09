|Происшествия
|10.02.2020
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Пешеход погиб в Черемховском районе под колесами иномарки
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Черемховский район, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Черемховском районе вечером 9 февраля на восьмом километре автодороги «Черемхово-Свирск» водитель иномарки насмерть сбил пешехода.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 31-летний водитель Тойоты Церес совершил наезд на 21-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном месте. Пешеход скончался на месте.
По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства и причины аварии выясняются.