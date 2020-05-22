|Происшествия в Иркутской области
|23.05.2020
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Пешеход получил смертельные травмы от наезда иномарки в Аларском районе
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Аларский район, 23.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия в Аларском районе, в результате которого погиб пешеход.
Накануне на автодороге Кутулик – Аляты 26-летний водитель автомобиля «Субару Форестер» совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части. В результате 36-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице.
По факту случившегося проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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