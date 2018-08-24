Пилот самолёта из Москвы в Иркутск при посадке на запасном аэродроме перепутал полосы

Бурятия, 25.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Пилот самолёта авиакомпании «Иркутские авиалинии» при посадке на запасном аэродроме в Улан-Удэ перепутал взлетно-посадочную полосу. Об этом со ссылкой на Восточно-Сибирское СУ СК на транспорте сообщают «РИА-Новости» .

Борт следовал из Москвы в Иркутск, но не смог из-за тумана приземлиться в пункте назначения. Самолёты были вынуждены садиться на других аэродромах. В частности, на запасном в Улан-Удэ.

По предварительным данным, при посадке пилот перепутал взлетно-посадочную полосу и посадил судно. Посадил благополучно, никто не пострадал. Полоса была закрыта на ремонт, но с ней все было в порядке, отметили в следственном комитете.

По факту случившегося Восточно-Сибирское СУ СК на транспорте проводит доследственную проверку.