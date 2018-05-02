Площадь лесных пожаров в Иркутской области продолжает расти

Иркутская область, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на 11:00 3 мая в Иркутской области зарегистрировано три действующих и пять локализованных лесных пожаров на общей площади более 640 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на замглавы Минлеса Приангарья Валентина Широкова.

Напомним, еще по данным на раннее утро этого дня площадь возгораний составляла 452 гектара.

Действующие пожары занимают в настоящее время 155 гектаров, покрытых лесом, и 125 не лесных гектаров: по одному очагу расположено в Иркутском, Боханском и Эхирит-Булагатском районах.

Еще пять возгораний находятся в локализованном состоянии, их общая площадь составляет 217 га, покрытых лесом, и 145 не лесных гектаров: по одному в Зиминском, Балаганском, Куйтунском, Эхирит-Булагатском и Иркутском районах.

Отмечается, что сегодня, 3 мая, уже ликвидирован один лесной пожар площадью 15 лесных гектаров и пять не лесных в Усольском районе.