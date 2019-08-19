Площадь пожаров в Иркутской области за выходные сократилась на 455 тысяч гектаров

Иркутская область, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - По данным на утро 19 августа в Иркутской области огнем охвачено 114 тысяч 927 га лесов, за выходные охваченная огнем площадь сократилась на 455 тысяч га.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона все четыре активных пожара находятся в Катангском районе. Их общая площадь составляет 100 899 га. Еще семь возгораний локализованы на площади 14 тысяч 28 га. Четыре очага находятся в Усть-Кутском районе, два в Киренском, один в Катангском. При этом площадь активного горения сейчас составляет тысячу га.

На всех пожарах в лесах Иркутской области работает 381 человек, 52 единицы техники. На мониторинге задействованы три самолета Ан-2, один легкомоторный самолет и три вертолета Ми-8.

За прошедшие выходные количество пожаров сократилось на 62, площадь – на 455 тысяч га. 28 пожаров потушено в Мамско-Чуйском районе, 16 в Бодайбинском, восемь в Катангском, семь в Киренском, два в Казачинско-Ленском, один в Жигаловском.