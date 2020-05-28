Площадь зарегистрированных природных пожаров в Иркутской области к утру 27 мая превышает 3 тысячи га

Иркутская область, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 27 мая зарегистрировано три локализованных и пять действующих природных пожаров. Их общая площадь превышает 3 тысячи га, сообщает пресс-служба регправительства.

Так, локализовано два вновь зарегистрированных природных пожара – в Баяндаевском и Ольхонском районах. Также остается локализованным одно ранее обнаруженное возгорание в Усть-Удинском районе. Общая площадь этих очагов – 133,3 га, из которых 20,3 га, покрытые лесом.

Действующими на утро 27 мая перешло пять пожаров. Один из них – в Казачинско-Ленском районе – вновь зарегистрированный. Из ранее обнаруженных – по одному в Киренском, Кзачинско-Ленском, Нижнеилимском и Тайшетском районах. Общая площадь действующих очагов – 3 тысячи 280,1 га, из которых 3 тысячи 218,1 га, покрытые лесом.

Потушено за последние сутки семь пожаров. Один из них – в Заларинском районе – вновь обнаруженный. Также потушено шесть ранее зарегистрированных пожаров: три – в Усть-Илимском районе, по одному – в Иркутском, Казачинско-Ленском и Тулунском районах. Общая площадь ликвидированных очагов составила 361,3 га.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, четыре пожара зарегистрировано на арендованных участках, 11 – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в семи случаях в пяти районах, в том числе три пожара – на территории Казачинско-Ленского района. Причиной семи пожаров стали грозы. Один связывают с переходом огня в лес с земель иных категорий.

Между тем, как сообщил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на селекторном совещании, которое провел сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин, более 90% лесных пожаров ликвидируются в регионе в первые сутки. С начала пожароопасного периода в лесном фонде, по состоянию на 26 мая, было зарегистрировано 319 возгораний. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Площади, пройденные огнем, сократились на 71%.

– Опасение вызывает один пожар площадью более двух тысяч гектаров в Тайшетском районе. Там введен режим ЧС муниципального уровня. Своевременно увеличена группировка – более ста пожарных-десантников уже находятся на месте. Имеющиеся ресурсы позволяют произвести ликвидацию с учетом того, что в этом районе сейчас начались дожди, которые будут идти двое суток. Там остановлена лесозаготовка, прекращен доступ граждан в леса. Предприняты все меры к возможной эвакуации населенного пункта, находящегося от пожара на расстоянии более 60 километров, – доложил Игорь Кобзев.

Врио губернатора сообщил, что особый противопожарный режим введен в регионе с 10 апреля. В настоящее время в 25 муниципальных образованиях области установлены высокие и чрезвычайные классы пожароопасности. В мониторинге лесопожарной ситуации задействована воздушная группировка.

Игорь Кобзев отметил, что по фактам умышленных поджогов возбуждено пять уголовных дел, правоохранительными органами проводится предварительное расследование. К административной ответственности привлечено более тысячи нарушителей особого противопожарного режима.