По данным на утро 14 мая в Приангарье потушены все лесные пожары

Иркутская область, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - По данным на утро понедельника, 14 мая, в Приангарье потушены все лесные пожары.

Как сообщает перс-служба правительства Иркутской области, 13 мая на территории региона силами лесников и арендатора ликвидированы два очага на общей площади 143 га, локализованные 12 мая в Баяндаевском районе. В их тушении принимали участие 19 работников лесной охраны, шесть мобилизованных граждан и 10 единиц наземной техники.

По состоянию на 8 часов 14 мая лесных пожаров на территории области нет. Аналогичные данные сообщает и федеральная Авиалесоохрана.