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28.11.2019

По ДТП с кадетским автобусом в Усольском районе проводится доследственная проверка

Усольский район, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку по факту автоаварии в Усольском районе с участием автобуса с кадетами и легковушки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи опрашивают очевидцев произошедшего, пострадавших, изымают документацию, связанную с организацией перевозки кадетов. Также проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ –оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, вечером 27 ноября на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в районе посёлка Тельма произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса. В салоне специализированного автобуса находились 17 воспитанников Усольского кадетского корпуса и два воспитателя. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

По предварительным данным, водитель легкого автомобиля «Тойота Премио» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом. В результате в больницу попали девять кадетов и водитель автобуса.

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