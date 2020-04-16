По факту бунта в ангарской колонии возбудили ещё два уголовных дела

Ангарск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области возбудило ещё одно уголовное дело по факту мятежа в ИК-15 Ангарска, который произошёл 9-10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 321 УК РФ – дезорганизация деятельности исправительного учреждения, совершенная организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников исправительной колонии. По этим же признакам возбуждено ещё одно дело.

Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 и частью 2 статьи 212 УК РФ – организация и участие в массовых беспорядках.

Ежедневно на территории исправительной колонии работают следователи СК России, проводится ряд следственных действий. Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка двухсот человек.

В ходе расследования уголовного дела следователям СК России предстоит допросить более двух тысяч свидетелей, это сотрудники исправительной колонии и осужденные. Расследование уголовных дел продолжается.

Напомним, в ИК-15 Ангарска, где отбывают наказание осуждённые по тяжким статьям уголовного кодекса в условиях строгого режима, в ночь 10 апреля произошёл бунт и пожар. Ранее Телеинформ подготовил хронику бунта в ИК №15 Ангарска. На сессии Законодательного собрания Иркутской области уполномоченный по правам человека Виктор Игнатенко заявил, что намерен подготовить доклад, в котором изложит своё видении ситуации.

От действий нескольких осужденных пострадал сотрудник учреждения. После этого в колонии начались массовые беспорядки, заключенные подожгли несколько зданий в промзоне. Подавить бунт осуждённых удалось только к утру 11 апреля, для этого были привлечены дополнительные силы и средства. При разборе сгоревших конструкций в ангарской ИК-15 обнаружено тело погибшего осужденного. По словам омбудсмена Иркутской области Виктора Игнатенко, все признаки указывают на то, что это не суицид. По одной из версий, которая сейчас проверяется, его повесили заключенные за то, что он сотрудничал с администрацией. Глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что бунт в ангарской колонии срежиссирован извне. В ГУФСИН по Иркутской области уже заявили, что заказчики и основные каналы организации беспорядков уже установлены.

Между тем, правозащитная организация «Русь сидящая» решила направить сообщение по ситуации в ангарской колонии ИК-15 двум специальным докладчикам ООН – по вопросу о внесудебных казнях и по вопросу о пытках. Между тем, не исключено, что беспорядки могли быть организованы «авторитетными» заключёнными для дискредитации администрации колонии. Для родственников осуждённых в ИК-15 Ангарска открыли «горячую линию».