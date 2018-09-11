По факту ЧП со школой в Куйтунском районе начата доследственная проверка

Куйтунский район, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области проводит доследственную проверку по факту обрушения перехода между двумя секциями здания школы в селе Уян Куйтунского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьёй 293 УК РФ – халатность.

Напомним, утром 11 сентября в школе села Уян Куйтунского района обрушился пролёт тёплого перехода между коридорами школы. Как выяснили следователи, пролет был признан аварийным и не эксплуатировался с 2009 года. Задний двор, над которым расположен пролет, был огорожен. В результате обрушения пострадавших нет.

Решение по судьбе школы примут после глубокого обследования технического состояния всего объекта, заявила ранее министр образования Иркутской области Валентина Перегудова. Образовательный процесс для всех 230 учеников будет организован на базе детского сада, клуба и медицинской амбулатории, к занятиям ребята приступят на этой неделе.