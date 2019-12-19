По факту ДТП с маршруткой в Тулунском районе возбуждено уголовное дело

Тулунский район, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Уголовное дело по факту автоаварии с маршруткой в Тулунском районе, в которой погиб мужчина, возбудили следственные органы ГУ МВД по Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Предполагаемым виновником назван 31-летний водитель внедорожника, который столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП погиб его старший брат. На момент автоаварии в салоне маршрутки находились 14 человек, шестеро остаются в больницах.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Предполагаемому виновнику избрана мера процессуального принуждения обязательство о явке.

Напомним, ДТП произошло в двух километрах от села Шерагул Тулунского района 19 декабря в 9:40. Маршрутка перевозила пассажиров из Тулуна в Шерагул.