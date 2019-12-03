По факту гибели ребёнка на пожаре в Братском районе возбуждено уголовное дело

Братский район, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика на пожаре в селе Илир. Дело расследуется по части 1 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.

Следователи уже опросили второго ребёнка, которому удалось выбраться из огня через окно. Оказалось, что дети пришли в дом отца одного из мальчиков, но мужчина в это время находился в лесу. Ребята решили растопить печь. Сын хозяина дома плеснул на дрова бензин, после чего пламя перекинулось на бутылку и моментально распространилось по комнате. Ребёнок оказался в огне и был лишён возможности выбраться из помещения.

Сейчас следователи СКР проводят необходимые следственные действия. С родителями погибшего мальчика работает психолог МЧС России.

Напомним, трагедия случилась 30 ноября 2019 года. Тело ребёнка нашли в ходе тушения пожара. Известно, что 3 декабря мальчику должно было исполниться восемь лет.