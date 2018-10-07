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08.10.2018

По факту гибели железнодорожника на КБЖД проводится доследственная проверка

Слюдянский район, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе проводится доследственная проверка по факту гибели сотрудника РЖД на восстановительных работах после схода камней на Кругобайкальской железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте  СКР.

Напомним, 5 октября на 125-м километре участка Маритуй-Шарылгай КБЖД выполнялись восстановительные работы после камнепада. При подъеме на гору повторным сходом камней был смертельно травмирован 43-летний сотрудник центра диагностики и мониторинга железнодорожного полотна «Инженерно-геологической базы станции Слюдянка» РЖД.

В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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