По факту гибели жителя Куйтунского района и его детей на пожаре возбуждено уголовное дело

Куйтунский район, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту гибели двоих детей и отца в результате пожара в частном доме Куйтунского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Следователями СКР установлено, что семья благополучная, ранее на учёте в ОДН не состояла. Проводятся необходимые следственные действия, назначено проведение ряда экспертиз. Предварительной причиной пожара является короткое замыкание электропроводки.

Напомним, трагедия произошла днём 26 ноября в селе Малая Кочерма. На пожаре погибли 47-летний мужчина и двое его сыновей двух и пяти лет. Старшая дочь была в это время в школе, а мать семейства – на работе.